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Жителей и гостей Лыткарина бесплатно угостят блинами в честь Масленицы

В городском округе Лыткарино состоится праздничное мероприятие по случаю окончания масленичной недели. 2 марта на центральной площади города будут традиционные масленичные развлечения: песни, хороводы, веселые игры и, конечно же, вкусные угощения — блины с разнообразными начинками и горячий чай, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителей и гостей города угостят блинами, подготовят праздничную и интерактивную программу. В 15:00 состоится традиционное сожжение чучела масленицы. В завершении праздника выступят творческие коллективы города.

Для обеспечения безопасности гостей праздника с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение на следующих участках:

площадь ДК «Мир»: от поворота с ул. Ленина к МУ ДК «Мир»;

проезд Горбачева: до пересечения с ул. Спортивной;

ул. Октябрьская: от пересечения с ул. Первомайской (дома № 2, 4, 6) до пересечения с ул. Ленина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.