Жителей и гостей Луховиц приглашают в парк Воробьева на праздник «Зимние рекорды»

В субботу, 21 декабря, в центральном луховицком парке, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева в Луховицах, для детей и их родителей пройдет развлекательная программа «Зимние рекорды». Она состоится по проекту «Зима в Подмосковье» губернатора Московской области. Организаторами праздничного действия выступают команда парка и сотрудники Дома культуры «Старт», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа стартует в полдень, в 12.00, с открытия фотовыставки, которая посвящена российским спортсменам, и с флешмоба «Веселая зарядка». В 12.30 начнется подвижная игра «Палочка — игралочка».

В 13.00 праздничную программу продолжит викторина о спорте «На старт, внимание, марш!» Кульминацией «Зимних рекордов» станет эстафета «Мы мороза не боимся». Начало в 13.30.

Участие в развлекательной программе бесплатное. 0+

В субботу, 21 декабря, днем ожидается до 2-3 градусов выше нуля, но организаторы советуют тем, кто желает придти на праздник, одеться теплее и взять с собой варежки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.