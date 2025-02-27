Жителей и гостей Лотошина приглашают отметить Масленицу в парке 2 марта

Широкую Масленицу отметят в лотошинском парке в воскресенье, 2 марта. Все желающие могут прийти в парк и вместе отпраздновать окончание зимы и наступление весны, сообщает пресс-служба администрации Лотошина.

Как отметила сотрудница лотошинского парка Екатерина Высоцкая, в парке для гостей всех возрастов подготовлена насыщенная праздничная программа.

«В рамках праздника будет проведен концерт, где выступят лучшие лотошинские артисты, народные гуляния с песнями и плясками, хороводами и играми. Народные праздничные забавы — такие, как перетягивание каната, ледяной столб, катание на лошадях и сжигание чучела. Кроме того в парке будут работать торговые ряды, аттракционы, и можно будет вкусно покушать — прежде всего блинами, которые будут представлены в разных видах и с различными начинками», — рассказала Высоцкая.

Праздничная программа в парке начнется в 12:00 и продлится до 15:00. Возрастные ограничения: 0+ .

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.