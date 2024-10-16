Жителей и гостей Лобни приглашают познакомиться с искусством парфюмерного этикета

Она расскажет слушателям как парфюм может стать неотъемлемой частью имиджа и помочь создать незабываемое впечатление.

Жители смогут узнать о том, как правильно подобрать, наносить и сочетать парфюм с разными ситуациями и временем суток. А также этикет использования парфюма в обществе и ошибки, которых следует избегать.

Лекция состоится в Центральном парке (павильон) 26 октября с 13:00 до 16:00. Запись доступна по телефону: 8 (903) 736-30-56.

В парках городского округа Лобня регулярно проводятся мероприятия для взрослых и детей. Минувшим летом по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Центральном парке Лобни завершилась масштабная реконструкция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.