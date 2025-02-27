Жителей и гостей Лобни приглашают на празднование Масленицы

В эти выходные в городском округе Лобня состоится празднование Масленицы. Для жителей подготовлена насыщенная интерактивно-развлекательная программа с традиционными масленичными забавами, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Не пропустите возможность окунуться в атмосферу народных гуляний, почувствовать дух традиций и весело провести время в кругу друзей и близких! Приходите, чтобы вместе проводить зиму, встретить весну и зарядиться отличным настроением на весь год!» — приглашают организаторы мероприятия.

В парке «Киово» Масленица пройдет 1 марта в 12:00. В Центральном парке культуры и отдыха праздничные мероприятия начнутся с 12:00 дня 2 марта.

Состоится масленичная ярмарка, анимационная программа, творческие мастер-классы, выставка чучел и масленичное шествие с ними к парку. В 16:50 пройдет сжигание чучел Масленицы.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих. Вход свободный (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.