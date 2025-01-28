Жителей и гостей Лобни приглашают на музыкальный концерт 30 января

Музыкант является лауреатом престижных международных конкурсов, в том числе, лауреатом I премии и обладателем специального приза за высокое мастерство в исполнении сочинений И. С. Баха Международного конкурса имени И. Ф. Стравинского (США). Также Олег — лауреат и обладатель специального приза и диплома Российской академии искусствознания и исполнительского мастерства «За высокое исполнительское мастерство в исполнении концертов С. В. Рахманинова» Международного фестиваля солистов (Москва).

«Каждая из 12 пьес »Времен года» — это история, воплощающая дух каждого месяца. Чайковский, как настоящий художник, с помощью звуков передает краски природы, переживания людей, их радости и печали», — прокомментировали организаторы мероприятия.

Концерт состоится 30 января в 18.30 по адресу: Лобня, ул. Ленина, 15а. Вход свободный (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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