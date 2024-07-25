Жителей и гостей Лобни приглашают на лекцию об истории города 1 августа

Слушатели узнают, как люди жили на территории современной Лобни в древности, какие события здесь происходили, и что досталось нынешним жителям города от предков. Лектор расскажет, как и когда Лобня стала городом, как она развивалась и какие этапы прошла.

С порталом «Лобненский архивариус» можно ознакомиться по ссылке.

«Я веду этот архив, потому что меня интересует все, что связано с моим родным городом, стараюсь рассказывать о том, что составляет часть его истории и что, на мой взгляд, достойно упоминания и сохранения. Здесь интересующиеся краеведением найдут старые карты, фотографии и прочие материалы о Лобне и связанных с ней окрестных населенных пунктах», — рассказал Андрей Дзюбенко.

Лекция состоится 1 августа в 15:00 по адресу: г. о. Лобня, ул. Чехова, 5в (Центральная библиотека).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.