Жителей и гостей Лобни приглашают на бесплатный показ спектакля «Русский крест»

В городском округе Лобня состоится бесплатный показ спектакля «Русский крест». Его представит дипломант премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», Всероссийских и Международных конкурсов любительских коллективов семейный камерный театр «Благодатный дом», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Представление основано на одноименной поэме Николая Мельника, посвященной теме перерождения человеческой души, силе покаяния, способной поднять из самых мрачных глубин грехопадения. Главный герой поэмы — Иван Росток — горький пьяница, потерявший семью, живущий без любви, надежды и веры. Во сне к нему является святой Георгий, после чего Иван меняет свою жизнь, чтобы вымолить у Бога прощение за свои грехи.

Показ состоится 4 ноября в лобненском театре «Камерная сцена» по адресу: Букинское шоссе, 31. Начало — в 15:00. Вход свободный (12+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.