Жителей и гостей Красногорска приглашают на выставку картин Владимира Панова

Владимир Панов работает в стиле лирического русского пейзажа, а также создает прекрасные натюрморты. Его работы передают красоту и гармонию природы, вдохновляя зрителей на размышления.

На выставке представлены работы, отражающие красоту и гармонию природы: наполненные тишиной и уютом зимние пейзажи, весенние мотивы, летние просторы с их яркими красками и теплом, осенние настроения, наполненные глубиной и умиротворением. Также посетители экспозиции увидят величавые храмы и бескрайние поля, которые художник изображает с особой любовью и трепетом.

Выставка открыта для всех желающих с 10:00 до 20:00. Вход свободный (6+).

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