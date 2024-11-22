Жителей и гостей Котельников приглашают на мультиинструментальный концерт

3 декабря в детской школе искусств имени В. К. Андреева пройдет мультиинструментальный концерт Алексея Баранюка, сообщает пресс-служба администрации горокруга Котельники.

Алексей Баранюк — солист центрального концертного оркестра МВД России, преподаватель «Первой московской школы искусств имени Л. Н. Оборина», лауреат международных конкурсов, мультиинструменталист. Он прекрасно владеет инструментами, которые почитались и с радостью использовались у славянских народов. Благодаря широкой гастрольной деятельности Алексей завоевал любовь поклонников по всему миру, включая жителей Ирландии, Франции, Бельгии, Германии, Италии, Испании и многих других стран.

В программе концерта — произведения для балалайки, бересты, пилы, свирели, жалейки, шумовых бытовых музыкальных инструментов.

Концерт пройдет по адресу: г. Котельники, микрорайон Силикат, дом № 35. Начало в 18:00. Вход свободный, приглашаются все желающие (0+).

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