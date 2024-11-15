Жителей и гостей Коломны ждет обширная программа в новогодние праздники

Музейно-творческий кластер «Коломенский посад» приготовил к новогодним праздникам насыщенную культурную программу. Жители и гости Коломны смогут побывать на традиционном купеческом застолье и отведать гуся из печи по старинному рецепту, попробовать «мамуровую» пастилу и тд. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» состоится «Квест на коммунальность». Гости окунутся в новогоднюю атмосферу в исторической коммунальной квартире и примут участие в подготовке к празднику. 12+

Музей-лаборатория «Шелковая фабрика» подготовила программу-путешествие во времени «Шелк из елки». Посетителям расскажут древнюю легенду и предложат отправиться в путешествие на Восток по следам европейцев и узнать, как шелк связан с рождественской елкой. 6+

Гостям Дома Сурановых представится уникальная возможность побывать на рождественском патриархальном ужине купеческой семьи XIX века, приготовленном по старинным рецептам. 12+

Музей «Калачная» подготовил программу «Елка кренделем», гости которой узнают о традициях украшения новогодних елок в начале XX века и зимних развлечениях детей в старину, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению елочной игрушки из теста. 6+

В музее истории со вкусом «Коломенская пастила» посетителей ждет дегустация новой «мамуровой» пастилы, а также рассказ о коломенских новогодних и рождественских традициях и история о том, какую пастилу искал под елкой император Александр III для своей кормилицы. 0+

В музейной лавке «Кондитерская кухмейстера П. П. Шведова» реконструируют рождественский вертеп, разыгрывавшийся более двухсот лет назад и покажут кукольное представление на старом русском языке. 6+

Музей «Душистыя радости» подготовил программу «Рождество в торговой лавке». Гости узнают какие подарки готовили себе и близким господа и дамы в дореволюционной России, как было принято украшать торговые помещения и что такое «живая картина». 6+

Подробности и билеты на сайте «Музея-навигатора» или по телефону +7 (495) 228-11-10

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