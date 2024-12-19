Жителей и гостей Коломны приглашают в резиденцию Деда Мороза

В коломенском парке Мира работает резиденция Деда Мороза. Дом главного зимнего волшебника открывает двери для гостей строго по графику: ближайшие встречи со сказочным персонажем пройдут в субботу, 21 декабря, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В резиденции каждый ребенок сможет рассказать любимое стихотворение, спеть новогоднюю песенку, загадать заветное желание, подержавшись за бороду Деда Мороза, сфотографироваться на память или принять участие в новогодних играх, забавах и хороводах возле елки», — рассказали в управлении по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна.

А еще здесь можно написать письмо Деду Морозу и рассказать о своих желаниях и мечтах. Послания проекта «Зима в Подмосковье» с открытками, рисунками и коллажами принимают не только от детей, но и от взрослых. Почтовый ящик Деда Мороза будет работать до 25 декабря.

Резиденция Деда Мороза продолжит свою работу до 8 января. Как уточнили в управлении по культуре и туризму администрации, резиденция работает по особому новогоднему графику:

— 21 декабря с 11.00 до 12.20,

— 27 декабря с 16.00 до 17.20,

— 28 декабря с 11.00 до 14.00,

— 29 декабря с 11.00 до 14.00,

— 2 января с 11.00 до 14.00,

— 4 января с 11.00 до 14.00,

— 5 января с 16.00 до 17.20,

— 7 января с 11.00 до 14.00,

— 8 января с 12.00 до 13.00.

Организаторы напоминают: чтобы получить ответ на свое письмо, не забудьте указать на конверте полный обратный адрес с индексом.

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