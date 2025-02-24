Жителей и гостей Коломны приглашают на активные программы в парках

Парки Коломны и Озер приглашают жителей и гостей округа провести время на свежем воздухе, весело и с пользой. Для посетителей на этой неделе снова подготовили интересные активности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, во вторник в сквере имени В. А. Зайцева в Коломне ждут всех желающих на спортивную разминку и беговые эстафеты. В пятницу пробежка и разминка пройдут в парке Мира. А в воскресенье на разминку и эстафету жителей Озер приглашает «Сосновый бор».

Программу выходного дня в парках откроет интеллект-игра — прекрасная возможность не только весело провести время, но и потренировать умственные способности. После разминки для мозга стартуют подвижные игры. Затем гости смогут поучаствовать в акции «Верни имя герою», посвященной истории округа и его знаменитым жителям. Завершит мероприятия выходного дня развлекательная программа.

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.