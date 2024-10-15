Жителей и гостей Клина приглашают на мероприятия в парки 19 и 20 октября

В субботу, 19 октября, в парке «Сестрорецкий» запланирован забег проекта «5 верст» с началом в 9:00, сбор участников у арки. В 11:00 пройдет образовательная программа «Культурный код Клина» на поляне у офиса дирекции паркового комплекса. Далее там же в 11:30 стартует развлекательная программа «Нескучная осень».

В воскресенье, 20 октября, мероприятия начнутся с зарядки в 11:00, затем в 11:30 пройдет интерактивный лекторий «Тема недели», а в 12:00 гостей парка ждет программа «Осеннее веселье». Место проведения — поляна у офиса дирекции парка, но в случае неблагоприятных погодных условий мероприятия могут быть перенесены в помещение офиса.

В этот же день, 20 октября, в 11:00 в парке «Березовый» день начнут с «Физкульт-привета» зарядкой и спортивной эстафетой. В 11:00 пройдет образовательный интерактив «Культурный код», а в 12:00 начнется игровая программа «Ура! Игра!». Завершит день в 12:30 парковая эстафета «На старт, внимание, марш!». Все мероприятия проведут на центральной площади парка.

В парке «Сестрорецкий» открыты веревочный экстрим-парк, батут и прокат спортивного инвентаря, которые в начале октября перешли на сезонный режим работы. Их график работы зависит от погоды на улице.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.