Жителей и гостей Клина приглашают на мероприятия в парк «Березовый» на неделе

Каждую неделю в парках г. о. Клин проводят разнообразные мероприятия, которые становятся центром притяжения для жителей и гостей округа. Системное расписание подготовлено сотрудниками парков и предлагает множество интересных активностей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Парк «Березовый» расположен в уютном городе Высоковск г. о. Клин. В четверг, 27 февраля, парк «Березовый» ждет гостей к 12.30 на «физкульт-привет» — зарядиться бодростью и здоровьем.

С 11:30 стартует «Культурный код» — образовательный интерактив. Детям и взрослым расскажут о Дне кошки, который в России отмечают 1 марта.

В воскресенье, 2 марта, парковые сотрудники ждут посетителей с 11:00 и приглашают на игру «На старт, внимание, марш!».

В 11:35 стартует развлекательная программа «Ура! Ура!». А в 12:20 начнется интерактивная программа «В гостях у сказки», где ребята смогут посмотреть мультфильм «Крылатый, мохнатый да масленый».

Вход свободный (0+).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.