Жителей и гостей Истры приглашают на новогодний концерт 22 декабря
Фото - © Истринский Дом культуры
22 декабря на сцене ДК Истры состоится новогодняя концертная программа студии эстрадного вокала «Меломан» под названием «Сказочно-новогодний блог», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участники студии активно выступают на различных концертных площадках городского округа Истра, становятся лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов вокалистов.
Студия эстрадного вокала «Меломан» работает с 2012 года. Занятия в ней ведутся по оригинальной авторской методике руководителя студии Людмилы Голубевой.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.
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