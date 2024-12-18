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Жителей и гостей Истры приглашают на новогодний концерт 22 декабря

22 декабря на сцене ДК Истры состоится новогодняя концертная программа студии эстрадного вокала «Меломан» под названием «Сказочно-новогодний блог», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники студии активно выступают на различных концертных площадках городского округа Истра, становятся лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов вокалистов.

Студия эстрадного вокала «Меломан» работает с 2012 года. Занятия в ней ведутся по оригинальной авторской методике руководителя студии Людмилы Голубевой.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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