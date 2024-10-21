Жителей и гостей Хотькова приглашают на мероприятия в парк «Покровский»

С 21 по 27 октября в парке «Покровский» в городе Хотьково Сергиево-Посадского г. о. жителей и гостей округа ждут спортивные, творческие, образовательные и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В эту субботу, 26 октября, на детской площадке в парке «Покровский» с 11:30 до 13:30 будет организована игровая программа «Мультпарад». В 12:30 в клубе «Шкатулочка» состоится лекторий на тему «Стилизация в декоративной композиции». А с 13:00 до 14:00 наставник Татьяна Фадеева проведет уроки мастерства по декоративно-прикладному искусству в рамках проекта «Парк учит творить».

В воскресенье, 27 октября, в 11:30 на детской площадке в парке «Покровский» пройдут «Игры дружного двора». В 12:00 наставник Александр Мешалкин приглашает всех желающих в авторскую столярную мастерскую в клубе «Шкатулочка» парка «Покровский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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