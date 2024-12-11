Жителей и гостей Ступина приглашают на зажжение огней на главной ели округа

16 декабря, в понедельник, в 18:00 на центральной площади имени Владимира Ильича Ленина в Ступине состоится традиционное ежегодное зажжение огней на главной елке муниципалитета, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ежегодно в канун Нового года главный зимний волшебник Дед Мороз собирает всю свою большую семью для того, чтобы зажечь праздничные огни на главной елке городского округа Ступино. Со всех уголков Земли приедут дальние и близкие родственники Деда Мороза, чтобы совершить новогоднее чудо, зажечь разноцветные огни на новогодней елке», — рассказывают организаторы праздника.

По словам организаторов праздника, волшебство, чудеса и приятные сюрпризы от любимых сказочных героев растопят сердце каждого, кто увидит зажжение огней на новогодней елке в Ступино, и в наш город придет настоящий праздник.

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