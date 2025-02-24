Жителей и гостей Электростали приглашают на мероприятия в парк «Авангард»

Парк «Авангард» подготовил разнообразные развлечения для жителей Электростали с 24 февраля по 2 марта. Отметить начало весны парк предлагает участием в еженедельном забеге «5 верст», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение всей недели для жителей подготовлены: мастер-класс по вокалу, масленичные спортивные эстафеты, концерты «Зимнее настроение» и «Славься, русская земля!» а также спортивные мероприятия.

Принять участие в проекте могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки, преодолеть дистанцию можно в комфортном темпе — пробежать, пройти пешком или с палками для скандинавской ходьбы. Участники проекта не соревнуются друг с другом, а ставят свои личные рекорды, улучшая свой результат.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.