Жителей и гостей Электростали приглашают на мероприятия в парк «Авангард»

Парк «Авангард» подготовил для жителей и гостей Электростали разнообразную программу мероприятий. По традиции в субботу пройдет еженедельное беговое мероприятие «5 верст», сообщает пресс-служба администрации округа.

17 февраля на спортивной площадке состоится открытая тренировка по каратэ. Во вторник жители смогут активно провести утро: в 11:00 стартует программа «Шаги здоровья», после которой пройдет занятие по гимнастике для позвоночника.

Военно-патриотическая игра «Полигон» пройдет для молодежи города 19 февраля. Команды будут соревноваться в сборке-разборке автомата Калашникова, меткости в стрельбе в лазерном тире, в спортивных состязаниях, лесной полосе препятствий, а также участвовать в военной викторине.

21 февраля накануне Масленицы пройдет мастер-класс по изготовлению игрушки — «Тряпичная кукла», а для любителей спорта подготовлена открытая тренировка по каратэ.

Кроме того, в парке состоится концерт военного духового оркестра «С лирою в петлице». А утро воскресенья гости парка смогут начать с занятия йогой.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.