Жителей и гостей Дмитровского округа приглашают на новогодние спектакли

Спектакль работы Дмитрия Стрельцова создан по мотивам советского мультфильма, который так хорошо знаком зрителям всех возрастов. Однако в театрализованном представлении сюжет разворачивается перед самым Новым годом, где Вовка Морковкин отправляется в сказочную страну, чтобы отыскать двух капризных персонажей — Деда Мороза и Снегурочку. За много лет они очень устали встречать зимний праздник и в этом году норовят увильнуть от своей работы, но благодаря усилиям Вовки Морковкина и его любви к сказкам — праздник все-таки состоится.

Действие обещает быть ярким и динамичным, с красочными костюмами, захватывающей музыкой и оригинальными сценическими решениями.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отмечает, что в преддверии новогодних праздников и каникул представление станет отличной возможностью провести время с семьей и насладиться живым театральным искусством.

Спектакли пройдут 27 и 29 декабря в 18:00, а также 4 и 8 января в 12:00 по адресу: г. Дмитров, Большевистская, 16 (0+).

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