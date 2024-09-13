Жителей и гостей Дмитрова приглашают на выставку работ южных художников России

«Ароматы юга» — выставка, открывшаяся на днях в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». На ней представлены работы заслуженных художников Российской Федерации Сергея и Максима Сидоренко, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

Картины были написаны в разные периоды творчества живописцев, но все они объединены согревающей атмосферой южных широт. Это настоящий подарок для тех, кто не готов расставаться с солнечным летом.

Торжественное открытие посетили многие жители города, а также почетные гости: заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина, президент центра кинофестивалей и международных программ, и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Татьяна Шумова.

«На этой выставке каждый найдет что-то по душе. Здесь гости смогут погрузиться в атмосферу южных широт, почувствовать ароматы и красоту через призму художественного восприятия», — прокомментировала Ирина Костышина.

Выставка «Ароматы юга» продлится до 8 декабря 2024 года по адресу: Дмитровский округ, ул. Загорская, д. 17. Возрастное ограничение: 12+.

Задать вопросы можно по телефону: +7 (495) 993-774-13.

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