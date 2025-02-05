Жителей и гостей Чехова приглашают на мероприятия в парке «Дубки»

В парке «Дубки» села Троицкое муниципального округа Чехов регулярно проводятся развлекательные, анимационные и спортивные мероприятия для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации округа.

Неделя спортивных мероприятий начнется 5 февраля в 16:00, а затем продолжится 6 февраля в 15:30. В парке пройдут тренировки по волейболу, бегу и скандинавской ходьбе. Тренеры приглашают всех желающих присоединиться.

7 февраля посетителей парка ждут игровая программа «Зимние забавы» в 15:00 и викторина «Всезнайки» в 15:40. Это отличная возможность принять участие в шуточных состязаниях, эстафетах и активных играх на свежем воздухе. Например, можно попробовать свои силы в перетягивании каната.

Пребывание на природе поднимет настроение и улучшит самочувствие.

Подробнее ознакомиться с расписанием парков можно в социальных сетях парков Чехова. Возрастные ограничения: 12+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.