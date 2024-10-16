Жителей и гостей Богородского округа приглашают на чайную церемонию

В стенах филиала Ногинского музейно-выставочного центра «Почтовая станция Богородск» работает выставка «О чае и не только». Экспозиция посвящена истории чая на Руси, чайным лавкам и традициям чаепития, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

В экспозиционном зале кураторам выставки удалось создать уютную атмосферу с уникальными и интересными экспонатами. Встречает гостей огромная «сахарная голова». Раньше именно в форме конической «головы» сахар и привозили для продажи.

Традиция чаепития настолько богата, что в ходе экскурсии с гостями говорят не только о самом напитке, но и об истории его появления в нашей стране, рассказывают и о культуре потребления сладкого.

Непосредственно сама интерактивная программа «Богородское чаепитие» работает давно в филиале. Для посетителей накрывают стол, организуется чаепитие именно в «русской манере». Детям и взрослым рассказывают о тех предметах, что использовались во время приема чая, о традициях.

Организаторам хотелось создать мероприятие в более расширенном формате. В организации выставки помогли Музей мастерская «МОСТЪ».

Представленные экспонаты удивительны и уникальны, поскольку сегодня их уже практически невозможно где-либо встретить. Эти вещи обрели вторую жизнь в стенах музейно-выставочного центра.

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