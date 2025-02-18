Жителей и гостей Балашихи приглашают на мероприятия в парках на этой неделе

Сразу несколько спортивных и интерактивных программ ждет посетителей парка «Пехорка» уже со вторника. В программе: творческие мастер-классы, детская дискотека, разминка, скандинавская ходьба, сообщает пресс-служба администрации округа Балашиха.

Насыщенные на события в Пестовском парке будет среда. Середина недели порадует посетителей интерактивными программами, спортивными активностями, интеллектуальной игрой и дискотекой.

В Ольгинском лесопарке на этой неделе традиционно пройдет сразу несколько тренировок по лыжным гонкам. В среду и пятницу на тренировку с мастером спорта по лыжным гонкам и биатлону Анастасией Константиновой приглашаются взрослые и дети.

Парк Пехорка-лес приглашает в будни на спортивные программы. Любители спорта смогут присоединиться к ОФП, активным играм и дыхательной гимнастики с понедельника по пятницу.

Парк Заречная ждет всех в гости во вторник: начиная с 15:00 здесь пройдут спортивные и интерактивные занятия.

Парк Солнечная перенимает эстафету активностей в четверг. В программе интерактивы, интеллектуальные игры и многое другое. Начало в 11:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.