Жителей Дмитровского округа приглашают на концертную программу «В свете софитов»

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В этот день на сцену выйдут руководители клубных формирований учреждения культуры. Вместе со своими талантливыми воспитанниками они продемонстрируют инструментальные, вокальные, танцевальные номера, раскрывающие всю широту русского искусства.

Гостей события ждут современные, эстрадные и патриотические танцевальные постановки, живая музыка, песенные композиции в исполнении вокальных дуэтов, трио и сольных исполнителей.

Мероприятие состоится 28 сентября в 17:00 по адресу: г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 16, филиал «На Большевистской» ЦДК «Созвездие».

Более подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (495) 993-93-64. Возрастное ограничение: 6+.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.