Жестокое время отбирает лучших: Леонтьев откликнулся на смерть Михаила Герцмана

«Жестокое время и неспособность человека победить болезни отбирает у нас лучших людей и добрых друзей. Миша — это наша молодость, наша надежда и помощник в борьбе за мечту о сцене, и веселый, добрый друг, которого не забудем, пока будем», — заявил Леонтьев.

Глава Союза композиторов Коми, преподаватель и теоретик музыки Михаил Герцман ушел из жизни за два дня до своего 80-летия. Об этом первой сообщила руководитель филармонии Республики Коми Ольга Мойсеевич.

В начале января Герцмана госпитализировали после инсульта, он оставался в реанимации еще две недели, врачи определяли его состояние как стабильно тяжелое. Затем его перевели в отделение, у медиков появилась надежда на улучшение, но она не оправдалась.