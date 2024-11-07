«Женское движение Единой России» организовало посещение Третьяковской галереи для бойцов СВО

На этот раз 16 бойцов специальной военной операции из санатория «Архангельское» посетили экскурсию по основной экспозиции в историческом здании Третьяковской галереи, которое находится в Лаврушинском переулке. Мероприятие стало частью программы социокультурной реабилитации военнослужащих, вернувшихся с передовой, которую реализуют активисты партийного проекта «Женское движение Единой России». Тематические экскурсии и поездки на фестивалиспортивные мероприятия, футбольные матчи, в музеи и картинные галереи с учетом рекомендации врачей положительно влияют на адаптацию к мирной жизни.

Во время экскурсии бойцы смогли ознакомиться с шедеврами русской живописи, а также пообщаться с экскурсоводами, которые рассказали о значении представленных работ и истории их создания. Участники мероприятия отметили важность таких инициатив для восстановления душевного равновесия и культурного обогащения.

Как рассказала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, подобные мероприятия помогают военнослужащим отвлечься отповседневных забот и волнений и запастись положительными эмоциями, которых так не хватает многим из тех, кто вернулся с фронта.

«Искусство играет важную роль в жизни каждого человека, особенно в трудные времена. Искусство — лечит. Мы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации решили обратиться к этому целительному свойству искусства, чтобы отвлечь наших бойцов от больничного быта, медицинских манипуляций и процедур и подарить им заряд положительных эмоций. Я благодарю министра культуры РФ Ольгу Любимову за поддержку наших инициатив. Будем и дальше вместе поддерживать наших военнослужащих для их скорейшего возвращения к мирной жизни», — прокомментировала Мишонова.

В историческом здании Третьяковской галереи размещается экспозиция русского искусства XII — начала ХХ века. Она занимает 62 зала на двух этажах, построена по хронологическим разделам и даёт представление о развитии национальной художественной традиции. Русская реалистическая живопись второй половины XIX века — историческая основа музейной коллекции. Основатель галереи Павел Третьяков сумел собрать наиболее яркие, знаковые работы этого направления: жанровые полотна Василия Перова, пейзажи Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Василия Поленова, Исаака Левитана. Искусство рубежа XIX–ХХ веков представлено работами Михаила Врубеля, собранных в специально созданном для них зале, а также Валентина Серова. В последних залах постоянной экспозиции находятся работы Виктора Борисова-Мусатова и мастеров объединения «Голубая роза» — Павла Кузнецова и Мартироса Сарьяна, отдельный зал посвящен творчеству Николая Рериха.

Ранее «Женское движение Единой России» организовало для подмосковных бойцов СВО поездку на «ВТБ Арену», где состоялся футбольный матч между московским «Динамо» и сербской командой «Партизан», а также посещение ежегодного турнира начинающих звезд ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева» в Химках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.