«Женское движение Единой России» организовало посещение Третьяковской галереи для бойцов СВО
«Женское движение Единой России» организовало посещение выставкиТретьяковской галереи для бойцов СВО. Экскурсия была организована при поддержке министерства Культуры РФ, передает пресс-служба партии.
На этот раз 16 бойцов специальной военной операции из санатория «Архангельское» посетили экскурсию по основной экспозиции в историческом здании Третьяковской галереи, которое находится в Лаврушинском переулке. Мероприятие стало частью программы социокультурной реабилитации военнослужащих, вернувшихся с передовой, которую реализуют активисты партийного проекта «Женское движение Единой России». Тематические экскурсии и поездки на фестивалиспортивные мероприятия, футбольные матчи, в музеи и картинные галереи с учетом рекомендации врачей положительно влияют на адаптацию к мирной жизни.
Во время экскурсии бойцы смогли ознакомиться с шедеврами русской живописи, а также пообщаться с экскурсоводами, которые рассказали о значении представленных работ и истории их создания. Участники мероприятия отметили важность таких инициатив для восстановления душевного равновесия и культурного обогащения.
Как рассказала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, подобные мероприятия помогают военнослужащим отвлечься отповседневных забот и волнений и запастись положительными эмоциями, которых так не хватает многим из тех, кто вернулся с фронта.
«Искусство играет важную роль в жизни каждого человека, особенно в трудные времена. Искусство — лечит. Мы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации решили обратиться к этому целительному свойству искусства, чтобы отвлечь наших бойцов от больничного быта, медицинских манипуляций и процедур и подарить им заряд положительных эмоций. Я благодарю министра культуры РФ Ольгу Любимову за поддержку наших инициатив. Будем и дальше вместе поддерживать наших военнослужащих для их скорейшего возвращения к мирной жизни», — прокомментировала Мишонова.
В историческом здании Третьяковской галереи размещается экспозиция русского искусства XII — начала ХХ века. Она занимает 62 зала на двух этажах, построена по хронологическим разделам и даёт представление о развитии национальной художественной традиции. Русская реалистическая живопись второй половины XIX века — историческая основа музейной коллекции. Основатель галереи Павел Третьяков сумел собрать наиболее яркие, знаковые работы этого направления: жанровые полотна Василия Перова, пейзажи Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Василия Поленова, Исаака Левитана. Искусство рубежа XIX–ХХ веков представлено работами Михаила Врубеля, собранных в специально созданном для них зале, а также Валентина Серова. В последних залах постоянной экспозиции находятся работы Виктора Борисова-Мусатова и мастеров объединения «Голубая роза» — Павла Кузнецова и Мартироса Сарьяна, отдельный зал посвящен творчеству Николая Рериха.
Ранее «Женское движение Единой России» организовало для подмосковных бойцов СВО поездку на «ВТБ Арену», где состоялся футбольный матч между московским «Динамо» и сербской командой «Партизан», а также посещение ежегодного турнира начинающих звезд ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева» в Химках.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.
«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.