Женский хор «Кантилена» из Раменского стал лауреатом I степени в финале фестиваля

Народный коллектив стал лауреатом I степени окружного этапа XI Всероссийского хорового фестиваля по Центральному федеральному округу. Прослушивание прошло в Тверском музыкальном колледже имени М. П. Мусоргского и собрало лучшие хоровые коллективы региона.

Фестиваль был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, а также проходил в рамках национального проекта «Семья».

Победа коллектива под руководством хормейстера Екатерины Белкиной и концертмейстера Артема Сидорова открыла им путь в финал, где «Кантилена» представит Московскую область на заключительном этапе Всероссийского хорового фестиваля.

Год создания коллектива — 1990. В 2008 г. хору присвоено звание «Народный» коллектив. Хормейстер — Белкина Екатерина Михайловна.

Возраст участниц коллектива от 18 лет и старше. В репертуаре коллектива хора произведения русской и зарубежной классики, духовной, фольклорной и современной музыки.

Хор ведет активную концертную деятельность на территории Раменского округа и Московской области, том числе для людей с ОВЗ, ветеранов Великой Отечественной войны. Хор — постоянный участник окружных мероприятий и всех мероприятий ДК «Сатурн». «Кантилена» — является многократным лауреатом конкурсов и фестивалей окружного, областного, всероссийского и международного значения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.