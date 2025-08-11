сегодня в 13:48

Жена Стаса Михайлова выложила милые фото со свадьбы дочки в Лондоне

Супруга певца Стаса Михайлова Инна рассказала, что ее дочь от первого брака Ева Канчельскис вышла замуж в британском Лондоне. Супруга зовут Александр, они познакомились на учебе, сообщает Super .

Инна Михайлова выложила фото и видео со свадьбы в Лондоне. Дочь выглядела стильно. Она надела белое платье с юбкой и длинным подолом, собрала волосы в хвост и нанесла легкий макияж.

Будущий муж оделся в классическом стиле. На нем были черный костюм и белая рубашка.

Праздничную церемонию провели в кругу близких людей. После регистрации брака пара организовала фуршет.