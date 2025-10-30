Жена Юрия Николаева Проскурякова заразилась неизвестным вирусом в Китае

Жена популярного певца и композитора Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова, совершила поездку в Китай, которая обернулась для нее неожиданными проблемами. Певица поделилась, что заразилась неизвестным вирусом и теперь не знает, как лечиться, пишет «ТВ Центр» .

Проскурякова появилась перед подписчиками в своем естественном облике, без макияжа. Она показала покрасневший и опухший нос, а также глаза, которые некоторые пользователи сети посчитали не только больными, но и заплаканными.

«Заболеть в Пекине… Умеем. Практикуем… Кто разбирается в лекарствах здесь, порекомендуйте, пожалуйста, что купить? Ни одного знакомого препарата в аптеке», — пожаловалась супруга Игоря Николаева.

Пользователи Сети тут же отреагировали на жалобу певицы, начали желать ей здоровья и делиться размышлениями и рекомендациями по поводу внезапной болезни певицы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.