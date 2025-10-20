Земфира* отказалась ехать в Ереван, несмотря на мем-видео Пашиняна под ее песни
Фото - © Корженевская Лариса / Фотобанк Лори
Певица-иноагент Земфира* категорически отказалась ехать на выступление в Армению. Артистка боится ареста, сообщает Mash.
Устроить выступление певицы в Ереване планировала крупная местная ивент-компания. Фирма хотела похайпить из-за успеха видеоролика с лидером страны Николом Пашиняном, который слушает ее песню и грустит.
Армянский рилс разлетелся в Сети на мемы, а организаторы стали уговаривать Земфиру* приехать на концерты и корпоративы в Ереван. За выступление ей предлагали 20 млн рублей, но могли заплатить и больше.
Но певица опасается, что в дружественной РФ стране ее могут арестовать, так как она слишком много публично критиковала ВС России и поддерживала ВСУ.
* Физлицо признано иноагентом в России.
