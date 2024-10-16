Зажигалка и заводила: Ирина Горбачева рассказала, в чем ее суперсила

Ирина Горбачева: моя суперсила в том, что я зажигалка и заводила

«Мы недавно с кем-то разговаривали про понятие „суперсилы“, друг у друга спрашивали, в чем наша суперсила. И я сказала, что я — зажигалка, я заводила. Я это правда ощущаю своей суперспособностью. Куда бы я ни заходила, я могу завести человека — не только в позитивном ключе», — поделилась звезда кино.

По ее словам, эта особенность передается и на ее вкусы в кинематографе: она любит смешение жанров, а в чистых драмах или комедиях ощущает себя несвободно. При этом амплуа часто зависит от ситуации, в которой проходят съемки. Если фильм нужно снять в определенные сроки, продюсеры скорее всего обратятся к уже готовому типажу.

В ситуации, когда самый подходящий, по их мнению, актер откажется, будут искать «производные от типажа» — артистов, которые запомнятся наиболее ярко. Дальше значение имеет профессионализм режиссера. Он должен уметь видеть природу артиста, его сильные и слабые стороны, считает Горбачева.

При этом, по мнению актрисы, на работу может не очень положительно влиять «индустриальная гонка». Продюсеры далеко не всегда ставят режиссеру задачу кропотливо искать подходящего актера, важно снять фильм быстро, однако артист всегда может сыграть мелкие нюансы.