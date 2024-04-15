Завершился отбор стипендиатов фонда «Новые имена» в Подмосковье

В Подмосковье завершился конкурсный отбор на звание стипендиата благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой среди юных музыкантов и художников. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

К участию во втором, очном туре, который состоялся в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева, Пушкинский городской округ, были приглашены для прослушивания 36 музыкантов и для просмотра и участия в мастер-классах 10 художников. Победителями отбора стали:

Головинский Максим, балалайка, Центральная детская школа искусств, Химки. Преподаватель Баранов Д. А.

Лозовой Владимир, баян, Пушкинская Детская школа искусств. Преподаватель Пузакова Н.В.

Троницкая Николь, академическое пение, Детская музыкальная школа имени Алябьева, Коломна. Преподаватель Ильина И.Н.

Кирницкий Артем, саксофон, Орехово-Зуево, Детская школа искусств имени Я. Флиера. Преподаватель Дорожко Е.В.

Матвеева Анна, скрипка, Клинская детская школа искусств имени П. И. Чайковского. Преподаватель Гучинская И.Ю.

Лазарева Екатерина, изобразительное искусство, Раменский г.о, Детская школа искусств п. Ильинский. Преподаватель Сажнов Д. В.

Молочная Алена, изобразительное искусство, Подольская детская художественная школа. Преподаватель Дорогова А.А.

Всех победителей наградили единоразовыми стипендиями Фонда «Новые имена» и бесплатными путевками в творческую школу фонда в 2024 году.

Всего для участия в первом отборочном туре, который проходил в формате дистанционных прослушиваний и просмотров работ, была принята 251 заявка от детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.