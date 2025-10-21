Завершился капремонт комфортного пространства в Раменской центральной библиотеке

Как сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев, все отделочные работы выполнены качественно и в срок благодаря ответственному подходу подрядчика. В конце октября ожидается поступление новой мебели и стеллажей, которые финально преобразят библиотеку.

К открытию, которое запланировано на ноябрь, будет отремонтирована входная группа. Сейчас ведутся работы по обновлению книжного фонда, чтобы предложить читателям самые интересные и актуальные издания.

Новый дизайн библиотеки гармонично сочетает в себе стилистику города и наследие его истории, в частности, бумагопрядильной фабрики. Отсюда и названия кабинетов — цех слова и мысли, цех вдохновения, цех литературного и культурного наследия, а также цех-лаборатория. Интерьер, выполненный в стиле ретро и лофт, создает атмосферу уюта и вдохновения. Особую связь с культурными традициями придают элементы гжели.

«Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области удалось реализовать этот проект, и я уверен, что обновленная библиотека станет настоящим центром притяжения для жителей Раменского округа. Впереди много интересных мероприятий», — сообщил Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.