Завершила свою работу ярмарка современного искусства «Арт Россия»

В ходе одной из дискуссий основатель медиапроекта ARТПатруль, совладелец Omelchenko gallery Юрий Омельченко рассказал о подъеме искусства в нашей стране. Ранее он был замечен на ярмарке с представителями отечественного шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым, Тимати и T-killah: эксперт активно содействовал диалогу между звездами и молодыми художниками.

«В тот момент, когда все отвернулись и думали, что сейчас все ярмарки закроются, была сильная прослойка людей в этой стране, которая потянула арт-рынок дальше. Всем было страшно, но все понимали, что именно искусство во время таких перемен дает некую надежду. И многие люди именно в этот момент начали рисовать, делать выставки, крутиться. Продолжилась Таврида: патриотический, пророссийский и фантастический проект, аналогов которого нет в мире. И сейчас, спустя 4 года, я хочу обратить ваше внимание, все изменилось. Ведь те, кто остались творить в этой стране, сейчас на подъеме», — поделился Омельченко.

Свое выступление Омельченко закончил словами: «Художники — это элита. Именно они несут в этот мир красоту и смыслы».