«Запрудненский народный театр» из Подмосковья стал лауреатом фестиваля в Москве

С 17 февраля по 22 февраля в Культурном центре «Рублево» г. Москва проходил Всероссийский фестиваль театрального творчества «Парад премьер», сообщает пресс-служба администрации Талдомского округа.

Народный коллектив «Запрудненский народный театр» представил на фестивале спектакль «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Федерико Гарсиа Лорка.

Основная цель фестиваля — продвижение театрального творчества среди детей и молодежи, формирование бережного отношения к мировому культурному наследию, а также организация досуга детей и молодежи в дни школьных каникул.

По итогам фестиваля, коллектив стал лауреатом 1 степени.

Свою оценку спектаклю дало профессиональное жюри в составе: драматург, режиссер, актриса, первый секретарь Гильдии драматургов России Наталья Шор; режиссер, сценарист, заслуженный работник культуры Российской Федерации Софья Лежнева; театральный режиссер, актер, педагог Илья Соколов; актер, солист, директор театра Алексей Власов.

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