Запрет на «обнаженку»: как в этом году проходит Каннский фестиваль

Каннский фестиваль в этом году возвращается к традиционным ценностям: девушкам запрещено приходить в откровенных нарядах, сообщает Sputnik .

Кроме того, организаторы решили снять санкции с американского актера Кевина Спейси – от имени независимого фонда ему вручат награду за «Талант и творческий вклад в кинематограф». Последний раз он посетил фестиваль в 2016 году, в 2019 году его обвинили в харассменте, одновременно началось зарождение массового движения #MeToo.

По мнению критиков, изменения в политике фестиваля могут быть связаны с началом очередного президентского срока Дональда Трампа. Глава США выступает за консервативную повестку.

На 78-м Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф получил Роберт Де Ниро. Награду вручал Леонардо Ди Каприо, а во время торжественной речи Де Ниро перешел к критике политики Трампа.