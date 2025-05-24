Заммэра Сергунина: в Москве 25 мая начнется фестиваль «Молодежная точка»

На Болотной площади в Москве 25 мая заработает фестиваль «Молодежная точка». Он будет идти более трех месяцев, до 7 сентября. Во время него организуют пленэры, мастер-классы, турниры по компьютерным играм и квизы, рассказала заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Молодежная точка» будет частью крупного проекта «Лето в Москве».

«В рамках фестиваля пройдет больше 800 событий. В интерактивных пространствах молодежь познакомится с возможностями нейросетей, примет участие в киберспортивных состязаниях, творческих занятиях и тренировках на свежем воздухе», — сказала Сергунина.

Так, в зоне «Креатив» желающие смогут сделать цифровой портрет в образе одного из героев русских сказок. Также они украсят одежду с помощью авторских рисунков. Еще испробуют себя в живописи.

В иной локации будет сделана ставка на искусственный интеллект и его функционал. Гостям дадут возможность создать арт-объекты с необычным дизайном, придумать музыкальные композиции с использованием голосовых команд, а также поговорить со своим ИИ-аватаром.

В зоне «Спорт» организуют турниры по видеоиграм, например, виртуальным мини-гольфу, футболу и хоккею. Также можно будет сыграть в тематические настольные игры.

Тем, кому нравится активный отдых, рекомендуется посетить роллердром. По пятницам и субботам там проведут дискотеки, инструментальные ансамбли и выступления артистов вместе с показами фильмов. На открытой веранде для представителей молодежи организуют квизы, занятия по йоге, а также познавательные лекции и тренировки по фитнесу.

Мероприятия будут проводиться каждую неделю. Со вторника по четверг их организовывают с 12:00 до 21:00.

С пятницы по воскресенье гостей ждут с 12:00 до 23:00. Более подробные программа и расписание опубликованы на сайте проекта «Молодежь Москвы».

С 1 июня по 7 сентября в Москве проходит главное событие теплого сезона «Лето в Москве». Во время него будут проводиться культурные, спортивные, благотворительные мероприятия.