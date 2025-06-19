Замглавы ФМБА Лишин предложил запретить греховные фильмы

Замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Николай Лишин предложил запретить к показу фильмы, где демонстрируют греховный образ жизни. Он считает, что за «кражу традиционных ценностей» нужно ввести уголовное наказание, сообщает Telegram-канал «Подъем».

На полях ПМЭФ-2025 Лишин отметил, что, когда у человека «крадут материальные ценности», он идет в полицию. То же самое нужно делать, если по телевизору показывают фильмы, где, например, транслируют, что иметь детей — это плохо.

«Я должен позвонить и сказать: вот эти люди крадут у меня духовно-нравственную ценность. Значит, надо их изолировать от общества. Если это ценности, то их надо защищать. И защищать их надо не на словах, а на деле, и надо вводить это в различные виды ответственности вплоть до уголовной», — заявил Лишин.

По его мнению, такие фильмы нужно запрещать. Замглавы ФМБА считает, что нет такого возраста, когда «разрешено грешить», поэтому нужно вводить за показ подобных картин уголовную ответственность.