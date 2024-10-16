Закрытие выставки о Сергее Полякове состоится в Подмосковье 3 ноября

3 ноября 2024 года в 12:00 в Главном доме Усадьбы «Знаменское-Губайлово» состоится закрытие выставки «Серебряный век Сергея Александровича Полякова». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей истории, искусства и культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставке будут представлены подлинные предметы и реконструкции костюмов XIX–XX веков, которые позволят посетителям окунуться в атмосферу «серебряного века» и узнать больше о жизни и творчестве художника-мастера по историческим костюмам и автора выставки Сергея Полякова.

Одним из самых интересных аспектов выставки станет интерактивная экскурсия, которую проведет доцент кафедры драматургии кино, кандидат исторических наук и автор более 30 публикаций по истории дворцовых ансамблей и усадеб Светлана Малафеева. Участники экскурсии смогут не только увидеть экспонаты, но и подержать их в руках, узнать интересные факты из истории усадеб и дворцовых ансамблей, а также сделать фотографии в аксессуарах в стиле модерн.

Вход по билетам (6+).

Всех желающих приглашают окунуться в атмосферу «серебряного века» и узнать больше о жизни и творчестве Сергея Полякова. Закрытие пройдет 3 ноября 2024 года в 12:00 в Главном доме Усадьбы «Знаменское-Губайлово».

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