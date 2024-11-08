Закрытие выставки «Левитация» состоится в Павловском Посаде в пятницу

8 ноября в 13:00 жителей и гостей Павловского Посада приглашают на закрытие выставки «Левитация» московского художника, доцента кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В. И. Сурикова Марии Пак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме Широкова Мария проведет для всех желающих мастер-класс по рисунку.

Мария Пак — член Московского союза художников, союза художников России и Творческого союза художников России — известна своими работами в творческой мастерской монументальной живописи Российской академии художеств под руководством Е. Н. Максимова. Она приняла участие в росписи церкви Святого Николая в Нью-Йорке, в росписи храма Иверской Божьей Матери на Большой Ордынке в Москве, храма Рождества Святого Иоанна Предтечи на Пресне, а также в росписи-реставрации Храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. Ею выполнено более 300 эскизов к эмалям для хоросов в Кронштадтский морской собор в Петербурге и иконы в Храм Святителя Николая Мирликийского в Хабаровске. При этом станковая живопись Марии Пак, яркая, самобытная, лиричная и очень индивидуальная, также заслуживает отдельного внимания искусствоведов и ценителей живописи.

Мария Ильинична является постоянным участником международных, всероссийских, зональных и московских выставок. Ее работы находятся в частных коллекциях России, США, Великобритании, Голландии, Польши, Латвии, Венгрии, Черногории.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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