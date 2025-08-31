Захарова считает, что музыка Щедрина станет вечной

Музыка народного артиста Советского Союза, композитора и пианиста Родиона Щедрина будет жить вечно. Он был великим человеком, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ушел великий человек, но музыка его вечна!» — написала дипломат.

Щедрин скончался в ночь на 29 августа. Ему было 92 года. Композитор умер в Германии, где жил в последние годы.

Щедрин — выдающийся пианист и композитор, народный артист Советского Союза. В 1960 году поставил балет «Конек-горбунок» в 1960 году на сцене Большого театра. В 1973 году Щедрин руководил Союзом композиторов РСФСР и занимал пост председателя организации до 1989 года.