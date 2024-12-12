Загадать желание с 18 декабря смогут маленькие жители Ленинского округа

В Ленинском городском округе уже с 18 декабря 2024 года начнет свою работу Резиденция Деда Мороза в Видновском лесопарке «Высота», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом сказочном месте маленькие жители округа смогут загадать желание, встретить Деда Мороза и его помощников, а также посетить мастер-классы по изготовлению елочных украшений и игрушек.

«Для всех жителей муниципалитета мы создали волшебную, новогоднюю атмосферу, где каждый сможет посетить мастер-классы, отправить письмо Деду Морозу, и просто погрузиться в волшебство праздника. В рамках проекта „Зима в Подмосковье“ все парки, и территория Ленинского округа будут украшены арт-объектами и зимними декорациями», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Татьяны Квасниковой.

В пресс-службе рассказали, что также, на территории Ленинского округа будет еще работать почта Деда Мороза на четырех локациях: домах культуры «Видное» и «Буревестник», в Центральном и Расторгуевском парках, а также, в Центре культуры в поселке совхоза имени Ленина.

Также, изготовить елки из фетра, новогодние свечи, подсвечники, елочные игрушки, создать тематические картины, расписать деревянные заготовки и многое другое можно будет в Мастерской Деда Мороза на территории поселка совхоза имени Ленина.

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