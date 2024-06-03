XVIII Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства пройдет в Павловском Посаде

сегодня в 12:03

Традиционно гостей праздника ждет увлекательная концертная программа, мастер-классы по рисованию, кузнечному и гончарному делу.

В 8:00 начнется Божественная литургия и праздничный молебен.

В 12:00 свое мастерство продемонстрируют воспитанники школы дзюдо «Никита». Мастер-класс по колокольному звону пройдет с 14:00.

ХКО им. Дмитрия Донского проведет мастер-классы по владению шашкой, сборке-разборке автомата, тактической медицине и первой помощи.

В 17:00 всех ждет выступление конно-спортивного клуба «Готфы» и катание на лошадях.

Гости фестиваля смогут посетить выставку-продажу швейных изделий мастерской «Шмель» и ярмарку. Все желающие смогут принять участие в акции «Письмо солдату».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.