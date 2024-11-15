XV Фестиваль бразильского кино продолжается в Нижнем Новгороде

Кинофестиваль проходит в Нижнем Новгороде с 14 по 17 ноября

С 14 по 17 ноября в Нижнем Новгороде в культурном центре «Рекорд» проходит XV Фестиваль бразильского кино в России, сообщает ИА «Время Н» .

Это событие организовано бразильской продюсерской компанией «Линьяс Продусоес Културайс» при содействии Посольства Бразилии в Москве и правительства Нижегородской области.

На церемонии открытия фестиваля присутствовали советник Посольства Бразилии в России, руководитель отдела культуры, образования, прессы и публичной дипломатии Карлос Эйджи Сузуки де Аморим, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, а также заместитель министра культуры региона Ирина Вагина.

В рамках кинофестиваля зрителям будут представлены восемь современных фильмов различных жанров — от комедий до биографий и драм.

В текущем году фестиваль бразильского кино в России отмечает свой юбилей — 15 лет. С 2008 года он проходит в России и уже стал важным культурным событием для москвичей и петербуржцев. Нижний Новгород принимает данный фестиваль во второй раз, отметила Ирина Вагина.