XIX Бывалинский фестиваль кузнечного искусства пройдет в Павловском Посаде
1 июня в Павловском Посаде состоится XIX Международный Бывалинский фестивалькузнечного искусства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Праздник начнется с божественной литургии, после чего организаторами запланирована обширная развлекательная программа.
Более 100 кузнецов со всей России, из Кубы, а также по традиции из Новых регионов нашей страны посетят фестиваль в этом году.
В 10:00 начнут свою работу мастер-классы по гончарному мастерству, вязанию, рукоделию, где каждый сможет найти занятие по душе.
Торжественное открытие состоится в 11:00.
Молодожены смогут пройти обряд «Кузнечной свадьбы».
В завершении вечера всех гостей праздника ждет выступление
конно-спортивного клуба «Готфы» и катание на лошадях.
Гости фестиваля смогут посетить выставку-продажу различных изделий народногопромысла и ярмарку.