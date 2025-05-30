XIX Бывалинский фестиваль кузнечного искусства пройдет в Павловском Посаде

Праздник начнется с божественной литургии, после чего организаторами запланирована обширная развлекательная программа.

Более 100 кузнецов со всей России, из Кубы, а также по традиции из Новых регионов нашей страны посетят фестиваль в этом году.

В 10:00 начнут свою работу мастер-классы по гончарному мастерству, вязанию, рукоделию, где каждый сможет найти занятие по душе.

Торжественное открытие состоится в 11:00.

Молодожены смогут пройти обряд «Кузнечной свадьбы».

В завершении вечера всех гостей праздника ждет выступление

конно-спортивного клуба «Готфы» и катание на лошадях.

Гости фестиваля смогут посетить выставку-продажу различных изделий народногопромысла и ярмарку.