XIII фестиваль поэзии и песни Ветрова пройдет в Подмосковье 18 августа

18 августа 2024 года в 17:00 состоится XIII фестиваль поэзии и песни Анатолия Ветрова «Поэзия Анатолия Ветрова собирает друзей». Мероприятие пройдет в округе Щелково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение: 12+.

Фестиваль состоится на территории ДСК «Пятилетка» по адресу: Московская область, г. о. Щелково, д. п. Загорянский, ул. Спортивная, 1.

Перед посетителями мероприятия выступят молодые поэты, барды и композиторы, которые исполнят свои произведения под открытым небом. Участников ждут незабываемые встречи с современным русским искусством и новые открытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.