XIII фестиваль-конкурс исполнителей песни «Купно за едино» пройдет в Зарайске

3 ноября в г. о. Зарайск состоится конкурсный этап XIII областного открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Купно за едино», посвященный Дню народного единства. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Для участия в конкурсе было подано 99 заявок из 23 муниципальных образований Подмосковья. После отборочного этапа в следующий, конкурсный этап, прошли 60 участников. Это солисты, дуэты, трио, ансамбли и хоровые коллективы из 15 городских округов Московской области.

Оценивать конкурсантов будут в пяти возрастных категориях: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, 18-22 лет и 23-30 лет. Номинации фестиваля-конкурса: «Равнение на знамя Победы», «Родина. Армия. Долг», «Мы в России живем, о России поем».

В составе жюри народная артистка РФ, кавалер ордена Дружбы, экс-главный хормейстер Государственного Академического орденов Трудового Красного знамени и Дружбы народов русского народного хора им. М. Е. Пятницкого Елена Горячева; заслуженный работник культуры Московской области, руководитель сводного академического хора и эстрадно-вокальной группы «Все свои» Московского губернского колледжа искусств Валентин Констанди; доцент кафедры эстрадно-джазового пения Московского гуманитарного университета, художественный руководитель детского театра песни «СветАфор», наставник финалистов проектов «Ну-ка все вместе», «Новая звезда» и других Инна Кожихова.

В программе фестиваля-конкурса — песни патриотической тематики.

Вход свободный (6+).

Место проведения: Московская область, г. Зарайск, ул. Советская, д. 28А.

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