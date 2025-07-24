XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Подмосковье

23 и 24 августа в музее-заповеднике Архангельское, г. о. Красногорск, состоится XI международный фестиваль «Jazzовые сезоны». Впервые одно из лучших российских джазовых мероприятий на открытом воздухе пройдет в «подмосковном Версале», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На фестивале будут работать сразу 2 сцены, на которых выступят популярные джазовые музыканты, а также представители других жанров с джазовыми программами. Среди хедлайнеров: GIPSY KINGS by André Reyes (Франция), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Полина Гагарина, Петр Налич, Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew, ILUGDIN TRIO, Jazzirama (Узбекистан) и многие другие.

Несколько лет подряд «Jazzовые сезоны» входят в топ-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России. Второе десятилетие своей истории «Jazzовые сезоны» начинают в новой локации, в музее-заповеднике «Архангельское», сохранив при этом ту особую атмосферу, которую знают и любят постоянные посетители фестиваля.

«В этом году открывается новая глава в жизни фестиваля: «Jazzовые сезоны» переезжают в знаменитое «Архангельское» — «подмосковный Версаль» — и станут еще масштабнее, чем прежде. Будет больше творческих, музыкальных и спортивных активностей, а также выступлений мировых звезд! Особенно хочу отметить концерт GIPSY KINGS by André Reyes — они завершат программу первого дня фестиваля 23 августа. Благодаря таким мировым хитам, как Bamboleo, Djobi Djoba и другим, они завоевали сердца поклонников по всему миру, и, я уверен, покорят зрителей «Jazzовых сезонов». Мой Московский джазовый оркестр выступит в оба дня фестиваля: мы представим пьесы с альбома «Образы. Мусоргский и Бородин» и джазовый спектакль «Петя и Волк», где в качестве рассказчика зрители увидят народного артиста России, актера Сергея Степанченко. Поскольку к нам приходят семьями, было важно включить в репертуар музыкальный материал, понятный и интересный людям любого возраста. Завершит фестиваль 24 августа Полина Гагарина, покорившая нашу публику своей джазовой программой в прошлом году», — отметил художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.

За 10 лет существования «Jazzовые сезоны» стали фестивалем, который по доброй традиции посещают всей семьей. Людей привлекает особая атмосфера, созданная подмосковной природой в окружении старинной усадьбы и любимая многими джазовая музыка в исполнении выдающихся музыкантов.

Помимо богатой музыкальной программы, посетителей ждут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, спортивные активности, маркет и многое другое.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Московской области. Генеральный партнер — Сбер.

Подробная информация и билеты — на официальном сайте фестиваля.

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